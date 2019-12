Een voormalige moderator van Facebook heeft het bedrijf aangeklaagd, omdat het werk hem een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zou hebben bezorgd, meldt The Guardian woensdag.

De man, die tegenwoordig als gids werkt, spande in Ierland een rechtszaak aan. Hij eist een schadevergoeding van Facebook Ierland en CPL, het bedrijf dat hem voor het moderatiewerk heeft aangenomen. Het is naar verluidt de eerste keer dat een voormalige Facebook-moderator het bedrijf aanklaagt.

De oud-werknemer zegt dat hij tijdens zijn diensten ongeveer duizend gerapporteerde berichten op Facebook moest afhandelen. Aanvankelijk ging het om pornografische beelden en later "ook om andere berichten die werden gemarkeerd als bedreigend, haatdragend of op een andere manier schadelijk".

Twee jaar na dit werk ziet de man naar eigen zeggen nog steeds beelden voor zich die hij moest beoordelen, zoals beelden van een vrouw die werd gestenigd en van honden die levend werden gekookt.

Een Facebook-woordvoerder zegt hulp te bieden aan moderatoren die nare berichten moeten bekijken. De medewerkers zouden toegang hebben tot psychologische hulp "om hun welzijn op peil te houden". "Ook gebruiken we technische oplossingen om schadelijk materiaal zoveel mogelijk uit het zicht te houden."

Zuckerberg: 'Klachten moderatoren zijn overdreven'

In juni dit jaar vertelden meerdere moderatoren al aan The Verge dat ze kampten met PTSS vanwege de heftige beelden die ze moeten verwerken. Eind 2018 kwam Facebook in het nieuws vanwege slechte werkomstandigheden van moderatoren. Veel mensen zouden de baan slechts enkele maanden volhouden wegens de hoge werkdruk.

In oktober lekte een geluidsfragment van Facebook-baas Mark Zuckerberg uit. Hij noemde de berichtgeving over de werkomstandigheden van moderatoren "een beetje overdreven". "De meeste mensen krijgen niet de hele dag verschrikkelijke dingen te zien", zei hij. "Maar sommige mensen krijgen ze wel voor hun kiezen en we zorgen dat zij daarvoor hulp krijgen aangeboden."