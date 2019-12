Huawei heeft een aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse communicatiewaakhond FCC, wegens een besluit om het aanschaffen van Huawei-apparatuur met overheidssubsidies te weren. Dat maakt het Chinese bedrijf bekend op zijn website.

De rechtszaak werd in New Orleans aangespannen. Huawei vecht een recent besluit aan van de FCC, waarmee Amerikaanse providers wordt verboden om overheidssubsidies te gebruiken voor de aankoop van Huawei-apparatuur in telecomnetwerken. Deze apparatuur zou met name in netwerken van de aanbieders in afgelegen Amerikaanse gebieden worden gebruikt.

Huawei vraagt de rechtbank om dit besluit tegen te houden, omdat er "geen bewijs" is dat apparatuur van het Chinese bedrijf een bedreiging voor de veiligheid vormt.

"Een bedrijf als Huawei uitsluiten omdat we toevallig in China zijn begonnen, is niet de oplossing voor beveiligingsproblemen", zei Huawei-topman Song Liuping deze week tijdens een persconferentie.

Aanhoudende spanning tussen VS en Huawei

De VS verdenkt Huawei van spionagepraktijken voor de Chinese overheid. Huawei heeft dat vooralsnog altijd ontkend. In mei van dit jaar werd Huawei door de VS op een zwarte lijst geplaatst. Het bedrijf mocht niet meer met Amerikaanse bedrijven handelen.

Op dit moment is er een tijdelijke licentie actief, waarmee bepaalde transacties met Amerikaanse bedrijven mogelijk blijven. Bestaande netwerken in het land worden bijvoorbeeld gehandhaafd.

Al eerder aanklacht tegen Amerikaanse overheid

Huawei diende in maart van dit jaar ook al een aanklacht in tegen de Amerikaanse overheid, vanwege het eerder ingestelde productverbod waarmee het gebruik van Huawei-apparatuur in telecomnetwerken werd beperkt.

De wet verbiedt Amerikaanse overheidsorganisaties om apparatuur van Huawei te gebruiken als een "substantieel of essentieel" onderdeel van een systeem of als "vitale technologie" van een systeem.

Huawei is een belangrijke leverancier van apparatuur voor het nieuwe 5G-netwerk. In Nederland is de apparatuur nog niet expliciet verboden, wel moeten providers voldoen aan strengere eisen voor hun aankomende 5G-netwerken.