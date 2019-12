Mozilla heeft vier antivirusextensies voor de webbrowser Firefox verwijderd van de downloadlijst. Dat heeft softwareontwikkelaar Wladimir Palant ontdekt. De extensies zouden gebruikersdata verzamelen en de zoekgeschiedenis van gebruikers bijhouden.

Het gaat om de antivirusextensies Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice, en AVG SafePrice.

Palant, oprichter van de advertentieblocker Adblock Plus, analyseerde eind oktober de antivirusextensies Avast Online Security en AVG Online Security. Hij kwam erachter dat ze veel meer data verzamelden dan ze nodig hadden, zoals de zoekgeschiedenis van gebruikers, wat Mozilla en Google allebei verbieden. Dinsdag vond de softwareontwikkelaar dat de twee andere extensies hetzelfde doen.

De Adblock Plus-oprichter meldde zijn bevindingen bij Mozilla en Google. De extensies zijn verwijderd van de website voor Mozilla Extensies, maar zijn nog niet op de zwarte lijst gezet. Gebruikers van Firefox die de extensies al geïnstalleerd hebben, kunnen deze daarom nog blijven gebruiken. Volgens Palant kunnen de extensies nog wel gedownload worden voor Google Chrome.

'Het is noodzakelijk om de zoekgeschiedenis op te slaan'

Avast vertelde woensdag aan ZDNet dat ze samen met Mozilla werken aan een oplossing. "De Avast Online Security-extensie is een beveiligingstool die gebruikers online beschermt tegen geïnfecteerde websites en phishingaanvallen", zei een woordvoerder van Avast. "Het is noodzakelijk dat deze service de zoekgeschiedenis verzamelt om de verwachte functionaliteit te leveren. Avast doet dit zonder de gegevens van een gebruiker te verzamelen of op te slaan."

Daarnaast vertelde de woordvoerder dat ze enkele vereisten van Mozilla geïmplementeerd hebben in nieuwe versies van de extensies. "Deze zullen in de nabije toekomst zoals gewoonlijk beschikbaar zijn in de Mozilla-winkel."