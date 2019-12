Michael Janus (45) maakt al sinds 1999 onderdeel uit van de sinterklaastraditie met zijn website Mick's Rijmwoordenboek. Voor velen is dit hét reddingsmiddel als er rond pakjesavond een gedicht geschreven moet worden. We spraken met de internetlegende.

De site heet Mick's Rijmwoordenboek, maar je heet helemaal geen Mick. Hoe zit dat?

"Mick was mijn bijnaam toen ik studeerde. Ik knutselde van alles in elkaar en bij elk project zette ik er 'Mick's' voor. In het dagelijks leven ben ik software-ontwikkelaar. Tijdens mijn studie natuurkunde experimenteerde ik met computers en het maken van programma's. Daar is ook het rijmwoordenboek uit voortgekomen.

En dit jaar bestaat de site twintig jaar. Daar had ik niet eens bij stilgestaan. Iemand wees me er deze week ineens op: 'Hé, gefeliciteerd!'. Toen dacht ik: oh ja, dat is alweer twintig jaar terug joh!"

Want twintig jaar geleden had je hulp nodig met een Sinterklaasgedicht?

"Mick's Rijmwoordenboek ontstond niet als een sinterklaaswebsite. Toen ik afstudeerde mailden we met vrienden limericks naar elkaar. Vaak stonden daar een beetje schunnige teksten in, zeg maar. Op een brakke zondag maakte ik een computerprogramma waarmee de limericks die ik had bewaard door elkaar werden gehusseld, om daar dan weer nieuwe van te maken.

Om dat te doen had ik een oplossing bedacht om te bekijken welke zinnen er op elkaar rijmen. Dat zorgde voor zoveel lol dat mensen zeiden: 'Dat moet je online zetten!'

De site ging vlak voor sinterklaas online, wat direct veel bezoekers opleverde. Voor zover ik weet, had ik de eerste rijmwebsite van Nederland. Het alternatief was een CD-ROM van VanDale met een rijmwoordenboek erop.

Destijds draaide Mick's Rijmwoordenboek op een van de universiteitscomputers. Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje: 'Wat ben jij aan het doen?' Bleek dat de computer overbelast raakte."

Hoe gaat het dit jaar met de bezoekersdrukte?

"Elk jaar stijgt het bezoek weer een beetje. Dinsdag waren er een miljoen pageviews en kwamen er zo'n 400.000 tot 500.000 mensen op de site. De dag voor 5 december is altijd de drukste dag. Maar als pakjesavond doordeweeks valt, vieren veel mensen het in het weekend daarvoor. Dan is ook vaak een piek te zien.

Zo was zondag een drukke dag. Toen heeft een van de servers eruit gelegen en kon de helft van de bezoekers de website niet bereiken. Normaal wordt de capaciteit vanzelf opgeschaald bij drukte, maar er ging iets mis bij de provider. Dat vind ik dan wel heel jammer, ja. Het is ook een beetje traditie dat de site eruit knalt, maar het is vandaag de dag eigenlijk niet meer nodig."

Meest gezochte rijmwoorden op Mick's Rijmwoordenboek Jaar

Jou

Zijn

Doen

Uit

Maken

Heb je alle rijmwoorden er zelf in gezet?

"Het begon met woorden uit de limericks die we schreven. Daarna ben ik geleidelijk woorden gaan toevoegen. Woorden die door mensen werden ingevoerd, konden automatisch worden toegevoegd, maar ik controleerde ze wel.

Nu komen er af en toe nog woorden bij als mensen ideeën aandragen van woorden die er nog niet in staan. Op een gegeven moment is het wel mooi. Als je een woord intikt en je krijgt een lijst van duizend resultaten, word je ook niet gelukkig."

Hoeveel werk heb je nu nog aan Mick's Rijmwoordenboek?

"Vaak begin ik in oktober weer met sleutelen en ben ik tot net na kerst bezig. Vooral in november gaan er in de avond veel uren in zitten. Dan slaap ik wat korter. Overdag heb ik gewoon een baan en daarnaast een gezin. Om 22:00 uur zit ik dan vaak achter de computer tot ik rond half twee ineens denk: oh shit! Want de volgende dag begint weer gewoon om 7 uur.

Ik ben voornamelijk bezig met optimalisaties om de site sneller te maken. En ik moet de technologische veranderingen bijbenen. Oude dingen doen het op een gegeven moment gewoon niet meer, je moet blijven updaten. Er gaat veel onderhoud in zitten."

Michael Janus heeft al 20 jaar een populair online rijmwoordenboek

Je hebt dit jaar ook een rijmwoordenboek dat werkt met kunstmatige intelligentie, hoeven we straks helemaal geen gedichten meer te verzinnen?

"Het idee voor rijmwoordenboek.ai ontstond met de gedachte: wat als je een onderwerp intikt en de computer genereert op basis daarvan een coupletje? Zoiets moet mogelijk zijn en dat is het ook, maar er is veel data nodig om zo'n algoritme te trainen.

Vorig jaar ben ik voorzichtig met deze AI-technologie begonnen, maar het resultaat valt tot nu toe best tegen. Bekende chatbots worden met miljoenen regels tekst getraind, maar zoveel sinterklaasgedichten heb ik niet. Voor een geavanceerd algoritme kom ik data tekort, dus ik ben nu even teruggevallen op een simpeler alternatief. Er komen kromme zinnen uit, maar het kan inspiratie bieden voor iets anders.

Het leuke van een sinterklaasgedicht is wel dat het vaak klungelig is en speciaal voor iemand is geschreven die je kent. Je moet dus een beetje uitkijken dat het persoonlijke niet verdwijnt."

Het is heel verleidelijk om jou als rijmexpert te zien, klopt dat wel?

"Haha, ja, dat denken mensen wel vaker. Maar ik heb gewoon een leuk trucje bedacht zodat mensen kunnen zien welke woorden op elkaar rijmen. Ik ben niet heel slecht in gedichtjes maken, maar ik heb de site wel gebouwd om het makkelijker te maken voor mezelf. Rond sinterklaas gebruik ik hem ook."

Heb je toch nog tips voor lastminutedichters?

"Als je vastzit op een rijmwoord, moet je de zin herformuleren. Op die manier krijg je een ander rijmwoord waar je verder mee kunt. Daarnaast is het heel fijn om met anderen te dichten. Hou er een rijmwoordenboek bij, maar roep gewoon wat grappige dingen die bij je opkomen. De een steekt de ander aan en je hebt binnen no-time een leuk gedicht."