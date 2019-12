Welke laptop met een scherm van 16 inch of groter is het best en welke laptop heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een laptop is voor veel mensen onmisbaar. Of je hem nu gebruikt voor werk, je er vooral games op speelt of er video's mee bewerkt; er is veel keuze.

De Consumentenbond testte negentien laptops met een schermgrootte van 16 inch of groter. Hierbij werd onder meer gekeken naar schermkwaliteit, gebruiksgemak en snelheid.

De Acer Aspire 5 A517-51G-54CX krijgt van de Consumentenbond een 7,8. De laptop scoort vooral goed op snelheid en krijgt voor dit onderdeel een 8,6. Binnen de categorie Beste uit de Test kwamen twee winnaars naar voren, dit is de goedkoopste.

Ook krijgt de laptop een hoog cijfer voor de accu. Uit de test van de Consumentenbond bleek dat de laptop ongeveer 7,5 uren gebruikt kan worden bij gemiddeld gebruik, waardoor de accu een 9 krijgt als testoordeel. Een pluspunt van deze laptop is dat deze een cd/dvd-lezer en -brander heeft. Wel is de laptop met zijn gewicht van 2,77 kilo vrij zwaar. Daarnaast kan de SSD met 207,5 GB beschikbare ruimte aan de krappe kant zijn voor gebruikers met veel bestanden.

De Medion Akoya E17201 heeft volgens de Consumentenbond met zijn prijs van 525 euro de beste prijs-kwaliteitverhouding. De laptop krijgt als testoordeel een 7,3. Dit oordeel heeft de laptop vooral te danken aan de goede accu, die met een 8,6 is beoordeeld.

De laptop is met 2,16 kilo relatief licht voor een laptop van dit formaat, waardoor de laptop makkelijk mee te nemen is. Daarnaast is het scherm van opvallend goede kwaliteit. De Consumentenbond is niet erg te spreken over de processor die de laptop aanstuurt en stelt dat de laptop alleen geschikt is voor licht gebruik als tekstverwerken en internetten. Een ander nadeel is de beschikbare ruimte op de SSD (184,4 GB). Ook dit is voor gebruikers met veel bestanden aan de krappe kant.

