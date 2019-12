Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt een geval van phishing waarbij meer dan 1 miljoen euro van één persoon is gestolen, laat een woordvoerder van justitie aan NU.nl weten na berichtgeving van meerdere Noord-Nederlandse media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie na het ontvangen van een sms'je dat van een bank afkomstig leek.

De persoon in kwestie - die uit Noord-Nederland komt, maar waar verder geen details over bekend zijn - vulde op een nagemaakte website bankgegevens in en raakte meer dan 1 miljoen euro kwijt. Het OM is in september een onderzoek gestart.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar 136 zogeheten geldezels. Dat zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen. Deze personen kunnen aangeklaagd worden voor witwassen. De betrokkenen komen volgens het OM uit heel Nederland.

Of er in de zaak naast de geldezels nog verdachten in beeld zijn, is onduidelijk. "Over dat soort details zeggen we in het belang van het lopende onderzoek niks", aldus de woordvoerder.

Banken en andere organisaties waarschuwen regelmatig voor phishing. Zij vragen klanten alert te zijn als een bericht via sms of e-mail afkomstig lijkt van een bank. Ook benadrukken banken nooit om pincodes te vragen.