Slachtoffers en verdachten van misdrijven zijn in het RTL-politieprogramma Bureau Burgwallen op zo'n manier in beeld gebracht, dat hun identiteit te achterhalen is, constateert Pointer woensdag na een analyse. Volgens het onderzoekscollectief geldt dit voor zeven personen in de eerste vier afleveringen.

Zo kon de redactie van het journalistieke platform de locatie achterhalen waar de makers van Bureau Burgwallen gefilmd hebben. De pogingen die zijn ondernomen om de privacy te beschermen, waren niet waterdicht.

Zo kon Pointer de route van de politieauto volgen. Ook werden woningen in beeld gebracht en was het huisnummer van de buren niet onherkenbaar gemaakt. "Een buurman herkent de buurt én de man waarschijnlijk direct", aldus het onderzoekscollectief.

De politie deelt die mening niet. "Onze conclusie is dat er geen sprake is van herleidbaarheid. De stemmen zijn vervormd, de kleding is niet tot personen herleidbaar of mensen zijn niet in de context van de beelden in redelijkheid herleidbaar."

Pointer constateerde eerder al dat ook in het SBS-programma De Meldkamer en de YouTube-serie van politievlogger Jan-Willem de identiteit van personen te achterhalen is. De politie heeft hierover afspraken gemaakt, maar leeft die volgens Pointer niet na.