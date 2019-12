De reisborden op NS-stations en de reisplanner in de app hebben te kampen met een landelijke storing. Als gevolg van de problemen is de reisinformatie mogelijk onjuist, meldt de NS woensdagochtend op zijn website.

In welke gevallen de reisinformatie mogelijk niet klopt, is niet duidelijk. Reizigers krijgen geen indicatie dat de informatie onjuist is. Ter controle kunnen zij bijvoorbeeld terugvallen op informatie van conducteurs.

Een woordvoerder van de NS kon nog niet zeggen wanneer de storing volledig is opgelost, maar zegt te "verwachting dat het de goede kant op gaat".

De storing is veroorzaakt door een software-update aan het systeem die vannacht is uitgevoerd en fout is gegaan.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.