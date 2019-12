De informatie op de reisborden op NS-stations is woensdag "incidenteel onjuist" na een landelijke storing. Die werd veroorzaakt nadat een update aan de systemen in de nacht van dinsdag op woensdag fout ging.

De NS meldt rond 9.00 uur dat de storing in de software is opgelost, maar dat de reisinformatie in sommige gevallen nog onjuist kan zijn.

In welke gevallen de reisinformatie mogelijk niet klopt, is niet duidelijk. Reizigers krijgen geen indicatie dat de informatie onjuist is. Ter controle kunnen zij bijvoorbeeld terugvallen op informatie van conducteurs.

Een woordvoerder van de NS kon nog niet zeggen wanneer de reisinformatie weer volledig accuraat is, maar verwacht "dat het de goede kant op gaat".