Larry Page en Sergey Brin, de oprichters van Google en diens moederbedrijf Alphabet, vinden het niet meer nodig dat er twee directeuren actief zijn bij de bedrijven en doen een stap terug. Sundar Pichai, de directeur van Google, wordt nu ook directeur bij Alphabet, lieten de twee oprichters dinsdagavond in een blogpost weten.

Larry Page was de uitvoerend directeur van Alphabet Inc. en Sergey Brin de voorzitter. Het tweetal richtte het bedrijf twintig jaar geleden op en stond al die tijd aan het hoofd van het moederbedrijf van Google.

Ze blijven nog wel betrokken bij het bedrijf, zo schrijven ze in hun blogpost: "We zijn zeer toegewijd aan Google en Alphabet en blijven actief betrokken als bestuursleden, aandeelhouders en mede-oprichters. Bovendien zijn we van plan om regelmatig met Sundar te blijven praten, vooral over onderwerpen waar we gepassioneerd over zijn."

Sundar Pichai neemt het stokje van ze over. Hij is sinds 2015 directeur van Google.