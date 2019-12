Tegen de Almeerse hacker Mitchell van der K. is dinsdag in de rechtbank van Haarlem drie jaar cel geëist voor computervredebreuk en het verspreiden van privéafbeeldingen van heel veel slachtoffers. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Van der K. staat voor de rechter wegens het stelen van foto's van bijna tweehonderd vrouwen.

Van der K. werd in februari vorig jaar gearresteerd op verdenking van computervredebreuk. De hacker bleek foto's en video's van personen te hebben gestolen via online opslagplaatsen. Later bleken bekende personen, zoals vlogger Laura Ponticorvo en ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo, slachtoffer van de hack te zijn.

Op computers en telefoons van de verdachte werden 30.000 privébeelden van vrouwen aangetroffen. Daarnaast hackte Van der K. ook drie jaar lang zijn minderjarige nichtje.

Van der K. was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Nadat het nieuws over de hacks bekend werd, zette de VVD de man uit de partij.

'Ik werd onder druk gezet'

Van der K. erkent in de rechtbank dat hij veelvuldig iCloud-accounts heeft gehackt of heeft geprobeerd te hacken. Hij verklaart dat hij dat heeft gedaan onder de druk dat beeldmateriaal van hemzelf geopenbaard zou worden door een onbekend gebleven afperser.

Volgens Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf, raakte Van der K. tijdens de rechtszaak geëmotioneerd, "omdat ik weet dat ik aan zoiets walgelijks heb meegedaan. Ik vind het heel moeilijk om dat te rijmen met wie ik nu ben. Ik veracht mijn eigen gedrag en worstel daar uiteraard mee."

De officier van justitie gelooft niet dat Van der K. onder dwang op zoek is gegaan naar het materiaal. "Uit de zaken die de politie gedetailleerd heeft onderzocht, blijkt dat ruim de helft van de door verdachte gehackte accounts van vrouwen waren, die geen (nationale) bekendheid hadden, maar die wel in zijn werk- of privéomgeving met hem omgingen. Waarom een onbekend gebleven afperser verdachten zou hebben gedwongen juist hun accounts af te struinen naar foto's en video's, ontgaat mij in het geheel."

De rechter doet op 24 december uitspraak.