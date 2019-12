Facebook heeft een chatbot gemaakt waarmee medewerkers kunnen oefenen om lastige vragen over het bedrijf tijdens de feestdagen te beantwoorden, meldt The New York Times. De chatbot, een stuk software dat een gesprek nabootst, leerde Facebook-medewerkers om het officiële antwoord op bepaalde vragen te geven.

De software draagt de naam Liam Bot en werd vlak voor Thanksgiving aan het Facebook-personeel beschikbaar gesteld. De antwoorden zijn samengesteld door de pr-afdeling van Facebook, aldus The New York Times. Ook linkt de chatbot naar relevante blogartikelen of persberichten.

Op de vraag hoe Facebook omgaat met haatzaaien, suggereert de bot bijvoorbeeld om te zeggen dat Facebook met experts over de kwestie overlegt, het bedrijf meer moderators in dienst heeft genomen om berichten te controleren, kunstmatige intelligentie inzet om haatberichten te herkennen en regelgeving belangrijk vindt om de kwestie aan te pakken.

"Onze medewerkers vragen regelmatig om informatie die zij kunnen gebruiken in gesprekken met vrienden en familie over onderwerpen die in het nieuws zijn geweest, met name rond de feestdagen", zegt een Facebook-woordvoerder tegen de krant. "We hebben dit in een chatbot gegoten, die we vanaf de lente zijn gaan testen."

Facebook is de afgelopen maanden regelmatig negatief in het nieuws geweest, onder meer vanwege het Cambridge Analytica-schandaal, de verspreiding van desinformatie en de manier waarop het sociale medium misbruikt wordt voor politieke beïnvloeding.