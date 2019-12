De satellietschotels van de Nederlandse inlichtingendiensten verhuizen van Friesland naar het buitenland, meldt Nieuwsuur maandag. Op verzoek van het betreffende land blijft de locatie echter geheim.

De satellietschotels van de AIVD en de MIVD onderscheppen satellietcommunicatie. Een deel van de schotel maakt daarbij gebruik van dezelfde frequentie als het nieuwe mobiele 5G-netwerk.

Om dat netwerk in Nederland te introduceren, moeten de schotels dus verhuizen. Dat kan niet binnen Nederland, omdat hier geen storingsvrije locaties zijn.

Naar welk land de satellietschotels verhuizen, is niet bekend. Volgens Nieuwsuur heeft het kabinet met het 'geheime land' al wel een akkoord bereikt over de verhuizing.

Huawei weren bij de aanleg van 5G

Bij de introductie van het 5G-netwerk komt het kabinet met aanvullende eisen om Huawei te weren, melden bronnen aan Nieuwsuur. Voor de aanleg van de gevoeligste delen van het 5G-netwerk zouden geen zaken gedaan mogen worden met landen met een "offensieve cyberstrategie" en met bedrijven uit landen waar ze gedwongen kunnen worden informatie te delen met de overheid.

Dinsdag spreekt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in Brussel in EU-verband over het onderwerp. Later deze week wil ze haar plannen en de aanvullende veiligheidseisen presenteren.

Volgens de bronnen wordt Huawei in deze eisen niet specifiek genoemd, maar meerdere bronnen laten aan Nieuwsuur weten dat het effect van deze maatregelen is dat het Chinese bedrijf zo buiten de aanleg van de belangrijke onderdelen kan worden gehouden. Wat deze "belangrijke onderdelen" of "gevoelige delen" van het 5G-netwerk zijn, is onduidelijk.

Eerder dit jaar werd bekend dat KPN bij de aanleg van het 5G-netwerk in zee wilde gaan met Huawei. KPN liet wel weten bij de "kritieke delen" van het netwerk voor een westers bedrijf te kiezen.