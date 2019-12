TikTok zorgde ervoor dat video's van mensen met een beperking, zoals het syndroom van Down, minder vaak gezien werden, bevestigt een ingewijde in gesprek met Netzpolitik. De regel was ingesteld om "kwetsbare mensen" te beschermen tegen pesten.

TikTok, vroeger bekend als Musical.ly, is een videoapp waarmee korte muziekvideo's gemaakt en gedeeld worden. De app telt volgens het Chinese moederbedrijf ByteDance een miljard gebruikers wereldwijd.

De Duitse nieuwssite Netzpolitik zag de regels voor moderators van het bedrijf in en sprak met een bron binnen het bedrijf.

Daaruit blijkt dat moderators van TikTok de instructie kregen om video's van mensen met een beperking te markeren en er zo voor te zorgen dat het bereik van de video's beperkt bleef. Dit gebeurde ook bij video's van lhbti'ers en van mensen met overgewicht.

De video's vielen onder de categorie 'Afbeeldingen die een onderwerp weergeven dat zeer kwetsbaar is voor cyberpesten'. In de uitleg staat dat dit gebruikers omvat die "vatbaar zijn voor intimidatie of cyberpesten op basis van hun fysieke of mentale toestand".

Moderators kregen de opdracht om mensen met een handicap te markeren als 'Risico 4'. Dit betekent dat een video alleen zichtbaar is in het land waar deze is geüpload.

'We wilden kwetsbare mensen beschermen tegen pesten'

De regels waren ingesteld om kwetsbare mensen te beschermen tegen pesten, stelt TikTok. "Deze aanpak was nooit bedoeld als een oplossing voor de lange termijn. En hoewel we goede intenties hadden, realiseren we ons dat het niet de juiste aanpak was", vertelde een woordvoerder aan Netzpolitik.

Volgens TikTok zijn de regels nu vervangen door nieuwe, genuanceerde regels. De technologie voor het identificeren van pesten is verder ontwikkeld en gebruikers worden aangemoedigd om positief met elkaar om te gaan.