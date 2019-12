De Europese Commissie is inleidende onderzoeken begonnen naar de dataverzameling van Facebook en Google, meldt CNN maandag. De EU wil weten hoe de bedrijven aan data komen, hoe ze deze verwerken en hoe ze daar vervolgens geld aan verdienen.

Reuters meldde vrijdag dat de mededingingsautoriteit van de Europese Unie de dataverzameling door Google gaat onderzoeken. Daar komt nu ook Facebook bij.

Volgens het persbureau heeft de Europese Comissie bedrijven gevraagd naar overeenkomsten waarin zij data aan Google hebben gegeven, of waarmee Google op andere manieren inzicht heeft gekregen in bepaalde gegevens. Ook wil de EU weten of bedrijven daarvoor betaald werden.

Google betaalde eerder miljarden euro's aan boetes

Google heeft van Europa tot nu toe drie miljardenboetes gekregen voor misbruik van zijn machtspositie. In 2017 moest het bedrijf een bedrag van 2,4 miljard euro betalen. Het jaar daarop volgde een boete van 4,34 miljard euro. In maart legde de Europese Commissie een derde boete ter waarde van 1,49 miljard euro op.

Facebook kreeg in 2017 van de EU een boete van 110 miljoen euro omdat het bedrijf misleidende informatie had verstrekt rond de overname van de populaire chatdienst WhatsApp in 2014.