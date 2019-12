Nederlandse Facebook-gebruikers kunnen vanaf volgend jaar foto's en video's van Facebook overzetten naar Google Foto's. Dat maakt Facebook maandag bekend. De dienst is op dit moment al beschikbaar in Ierland.

Door gebruikers de mogelijkheid te geven hun Facebook-foto's te exporteren naar Google Foto's, wil Facebook zorgen voor meer openheid van online platforms. De dienst is onderdeel van het Data Transfer Project. Hiermee kunnen gebruikers hun data verplaatsen naar andere platforms.

De dienst zal in het begin van 2020 uitgebreid worden naar de rest van de wereld. Ook is Facebook van plan om in de komende maanden andere gegevens overdraagbaar te maken. Het gaat hier om bijvoorbeeld e-mails, agenda-afspraken en contacten.

Meer controle voor gebruikers

Het Data Transfer Project werd in 2018 opgezet met als doel gebruikers meer controle over hun data te geven. Het project is een samenwerking tussen Apple, Google, Microsoft, Twitter en Facebook om de verplaatsing van data makkelijker te maken tussen de online diensten.

Dankzij het systeem hoeven gebruikers niet hun data te downloaden bij de ene dienst, en vervolgens weer te uploaden bij de andere dienst. In plaats daarvan wordt alles centraal geregeld, wat voor meer gebruiksgemak moet zorgen.