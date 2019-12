In China is het voortaan verplicht om een gezichtsscan te laten maken bij het afsluiten van een mobiel telefoonabonnement, schrijft het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie op zijn website. De overheid probeert zo de identiteit van de honderden miljoenen internetgebruikers van het land te verifiëren.

De maatregel is een aanvulling op de bestaande verplichting om een identiteitskaart te tonen. Volgens de autoriteiten zou de regel de online rechten en belangen van burgers beschermen, bijvoorbeeld tegen oplichters en telemarketeers.

Ook moeten telecombedrijven voortaan via reclameposters en sms'jes aan klanten duidelijk maken dat ze dat simkaarten niet mogen doorverkopen, meldt BBC News maandag.

Al jaren ontwikkelt China op grote schaal technologie voor gezichtsherkenning. Dat leidt tot kritiek, omdat de overheid zo steeds meer informatie over burgers kan verzamelen.

Zo kent de overheid niet alleen je bloedgroep en politieke overtuiging, maar leidt ook door rood lopen tot een boete per sms. Bovendien wordt het gezicht van de overtreder op schermen in de buurt getoond, inclusief de naam en een deel van het persoonsnummer.

Chinese overheid wil een rangorde opstellen

Het doel is dat tegen 2020 alle burgers worden ingeschreven in een nationale database waarin een breed scala aan informatie is opgeslagen. Zo wil de Chinese overheid een rangorde van burgers opstellen.

Volgens Chinese media is de rangorde niet bedoeld om de kredietwaardigheid van burgers in kaart te brengen, maar krijgen ze eigenlijk een gedragsscore. Burgers met een lage score verliezen bepaalde vrijheden en mogelijkheden, zoals het kopen van trein- of vliegtickets of het krijgen van een lening.

Ook helpen Chinese bedrijven de Verenigde Naties in belangrijke mate bij het vaststellen van standaarden voor gezichtsherkenning, monitoring surveillancecamera's en het volgen van voertuigen, meldt Financial Times.

Uit de uitgelekte documenten blijkt dat onder meer ZTE, Dahua en China Telecom de VN adviseren op basis van deskundigheid.