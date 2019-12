De NS wil waarschijnlijk wifi-trackers inzetten zodat reizigers beschikbare plaatsen makkelijker kunnen vinden in de trein, laat de NS weten aan Trouw. Hiermee zou de huidige zitplaatsvinder in de app verbeterd worden.

Udo Oelen, directeur privacy van de NS, laat weten dat het besluit nog moet vallen. "Eerst zal het plan getoetst moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De vraag is vervolgens hoe snel het geïmplementeerd kan worden. Wij realiseren ons dat het een beladen ­onderwerp is als het gaat om privacy."

Op dit moment wordt het beschikbare aantal plaatsen berekend op basis van het gewicht van de wagons. Zo moet de reiziger inzicht krijgen in waar er nog vrije plekken zijn. Toch werkt deze zitplaatszoeker in veel gevallen nog niet, of niet nauwkeurig genoeg. Oelen: "In de meest moderne trein zou er in elke stoel een sensor zitten, waardoor je per stoel kunt zien waar er plek is. Maar de treinen die de NS nu heeft kunnen dan niet."

De huidige zitplaatszoeker wordt voorlopig verbeterd door wifi-signalen van mobiele telefoons te tracken. Dat is mogelijk via het mac-adres, een uniek identificatienummer dat elke telefoon heeft. Dat is een persoonsgegeven, omdat de telefoon in de meeste gevallen direct te linken is aan de eigenaar. Om die reden mag deze data niet zomaar gebruikt worden volgens de privacywet.

Wanneer het echter om rechtmatige gegevensverwerking gaat, is het wel toegestaan. Volgens Oelen is dit het geval: "Tenminste, als de maatregelen die ik heb bedacht ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden." Zou wil de NS dat de mac-adressen wel geteld worden, maar niet geregistreerd.