Twitter heeft het account van de Republikeinse kandidaat Danielle Stella vrijdag permanent geblokkeerd. Stella schreef volgens The New York Times in tweets dat congreslid Ilhan Omar van de Democratische partij moest worden berecht en opgehangen.

De tweet van Stella verwijst naar geruchten over dat congreslid Omar gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld aan Iran. Voor de geruchten is geen enkel bewijs. Twitter heeft in een verklaring laten weten dat het account van Stella is opgeheven vanwege meerdere overtredingen van regels van het platform.

Het account @2020MNCongress gebruikte Stella voor haar verkiezingscampagne. Wie nu naar het account gaat ziet een bericht van Twitter dat het account is opgeheven, omdat het account de regels van het platform heeft overtreden. Volgens de regels van Twitter mogen gebruikers niet oproepen tot geweld of andere mensen bedreigen.

In een verklaring heeft Stella laten weten dat ze het niet eens is met de beslissing van Twitter. Ze ontkent dat ze iemand heeft bedreigd en dat het berechten en ophangen van iemand die landverraad pleegt in de grondwet staat.

Omar heeft sinds 2018 een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor het 60B district van Minnesota. Stella is een van de Republikeinse tegenstanders die bij de volgende verkiezingen de zetel hoopt te krijgen.

Bij de verkiezingen in 2018 werd Omar een van de eerste islamistische vrouwen die een zetel kreeg in het congres. Het congreslid is vaker doelwit van haatdragende berichten en bedreigingen. Zo riep President Donald Trump in juli nog dat vier congresleden terug moesten naar het land van herkomst, waaronder ook Omar.