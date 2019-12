Facebook heeft zaterdag een bericht van een gebruiker gemarkeerd als nepnieuws nadat de overheid van Singapore dit had geëist van het platform. De melding is alleen te zien voor Facebook-gebruikers in Singapore meldt Reuters.

Het gaat om een bericht van Facebook-gebruiker Alex Tan die op de pagina States Times Review een bericht heeft geplaatst over de verkiezingen in Singapore. Volgens Tan zouden de verkiezingen doorgestoken kaart zijn en zou er een klokkenluider zijn gearresteerd.

Eerder deze week eiste de overheid in Singapore dat Facebook het bericht zou aanpassen. In eerste instantie reageerde Facebook niet op deze eis, maar zaterdag is het bericht alsnog gemarkeerd door het platform.

Gebruikers in Singapore krijgen nu een melding onder het bericht te zien waarin staat dat "Facebook volgens de wet verplicht is om je te vertellen dat de Singaporese overheid zegt dat dit bericht valse informatie bevat".

In Singapore is er sinds oktober een nieuwe wet waardoor de overheid dit mag eisen van Facebook. De Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) stelt ministers van Singapore in staat om een bevel te geven om een bericht te verwijderen of corrigeren als zij zelf vinden dat het nepnieuws is.

Voor het overtreden van de wet staat een celstraf van 10 jaar of een boete van 1 miljoen Singaporese dollar (660.000 euro). Tan woont niet in Singapore, maar in Australië. Hij heeft niet gereageerd op vragen van Reuters.