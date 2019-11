Het internetdomein .org is voor 1,135 miljard dollar (omgerekend 1,03 miljard euro) in handen gekomen van het Amerikaanse investeringsbedrijf Ethos. De verkoopprijs is vrijdag bekendgemaakt door verkoper Internet Society, meldt Domain Name Wire.

De Internet Society is een internationale non-profitorganisatie die het beheer van .org sinds 2003 via een dochterorganisatie in handen had. Het topleveldomein werd in eerste instantie alleen toegewezen aan stichtingen en andere non-profitorganisaties.

Op 13 november maakte Ethos bekend dat de betreffende dochterorganisatie, de Public Interest Registry (PIR), in handen komt van de investeringsmaatschappij. Met de overname verandert de juridische status van PIR ook in een organisatie met winstoogmerk.

Volgens PIR-directeur Jon Nevett verandert de missie van de organisatie om het internet via het .org-domein "effectiever te maken en de wereld ten goede te veranderen" niet.

Organisaties vrezen dat het .org-domein door de overname duurder gaat worden. Zij betalen nu ongeveer 10 dollar per jaar voor het gebruik ervan. In juni besloot de ICANN, een organisatie die topleveldomeinen toewijst, al dat de eigenaar van .org voortaan elke prijs voor het internetdomein kan vragen die hij wil.

De overname van PIR door Ethos wordt vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2020 volledig afgerond.