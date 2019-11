China stelt de publicatie en verspreiding van virtualreality- en deepfakevideo's zonder disclaimer vanaf 1 januari 2020 strafbaar. De video's moeten worden voorzien van een label waaruit duidelijk wordt dat de inhoud gemanipuleerd is.

Virtual reality (VR) is een technologie waarbij gefilmde of met een computer gemaakte beelden bekeken kunnen worden alsof de gebruiker daar zelf bij is. In de meeste gevallen dragen gebruikers een VR-headset en kunnen zij in 360 graden rondkijken.

Deepfakes zijn video's waarin gezichten door middel van kunstmatige intelligentie (AI) worden gemanipuleerd. Op die manier kunnen mensen bepaalde woorden in de mond gelegd worden. Ook wordt de technologie gebruikt voor nepporno.

Volgens de Chinese cyberadministratie (CAC) kunnen deepfakes "de nationale veiligheid in gevaar brengen, maatschappelijke stabiliteit ontregelen, de sociale orde verstoren en de rechten of interesses van anderen ondermijnen".

De regels gelden ook voor audio. In welke mate het geluid beperkt moet zijn om verplicht van een label te moeten worden voorzien, is onduidelijk.