Apple neemt het beleid voor zijn kaartendienst Maps onder de loep nadat het bedrijf de Krim toewijst aan Rusland. Het bedrijf gaat "dieper kijken naar hoe betwiste grenzen worden behandeld", zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

De Krim werd in het voorjaar van 2014 door Rusland geannexeerd. Oekraïne erkent niet dat het gebied onderdeel uitmaakt van Rusland, maar heeft de touwtjes in de regio niet meer in handen.

Woensdag werd bekend dat de Krim voor Apple-gebruikers die hun regio op Rusland hebben ingesteld, onderdeel is van dat land. In andere landen wordt het gebied aan noch Oekraïne noch Rusland toegewezen.

Volgens Apple-woordvoerder Trudy Muller is de aanpassing gedaan als gevolg van een nieuwe Russische wet. "We wegen internationaal recht, net als de Amerikaanse en andere nationale wetgeving af voordat we een beslissing maken en passen dingen aan als een wet dat eist", aldus de zegsvrouw.

"We gaan dieper kijken hoe betwiste grenzen worden behandeld op onze diensten en kunnen als gevolg daarvan in de toekomst aanpassingen doen."