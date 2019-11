Het Systeem Risico Indicatie (SyRI), een algoritme dat fraudeurs moet opsporen, is de winnaar van de Big Brother Award. Daarnaast is minister Sander Dekker volgens het publiek de grootste privacyschender van het afgelopen jaar.

De Big Brother Awards worden jaarlijks uitgereikt door burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Met de prijzen wil de stichting aankaarten welke mensen, bedrijven of organisaties volgens de activisten de privacy van burgers schenden.

SyRI is een algoritme dat op basis van onder meer privégegevens vaststelt of burgers een groter risico vormen om te frauderen zonder sociale zekerheid. Als het algoritme vaststelt dat er sprake is van risico, wordt een overheid daarvan op de hoogte gesteld.

Het systeem was in oktober onderwerp van een rechtszaak tussen de overheid en een aantal actiegroepen. In februari spreekt de rechtbank Den Haag zijn oordeel uit over de vraag of SyRI onrechtmatig is.

Dekker wint publieksprijs voor betaalprofielen CJIB

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de publieksprijs gewonnen. Hij was genomineerd omdat hij betaalprofielen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) breder wil toepassen.

Om schulden "effectiever en efficiënter" te kunnen innen, worden profielen van mensen met schulden gemaakt. Zij worden op basis van persoonlijke gegevens in groepen ingedeeld, waarna algoritmes deze personen in een betaalprofiel indelen.

In een in september gepubliceerd onderzoek naar betaalprofielen werd gesteld dat "privacywetgeving de uitwisseling en het gebruik van dergelijke persoonsinformatie limiteert".

"Dat de minister het maatschappelijke belang van privacy volledig negeert, leverde hem een nominatie op", aldus Bits of Freedom.

"Vast niet bedoeld als compliment", reageert Dekker op Twitter over de ontvangst van de prijs. "Niettemin trots op het feit dat we daarmee veel persoonlijk leed voorkomen."