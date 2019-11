Zijn afscheid werd in juni al aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk wanneer Apples hoofdontwerper Jonathan Ive zou vertrekken bij het bedrijf. Nieuwssite BGR ontdekte vrijdag dat zijn naam is verdwenen van de managementpagina van Apple.

In het oorspronkelijke persbericht was Apple vaag over de vertrekdatum van Ive, die zijn eigen ontwerpbureau gaat oprichten. Hij lijkt nu stilletjes te zijn vertrokken.

Ive was verantwoordelijk voor het ontwerp van een aantal belangrijke producten van het bedrijf, zoals de iPod, iPhone en iPad. Hij werkte vanaf 1992 voor Apple en gaf vanaf 1998 leiding aan het ontwerpteam.

Apple heeft al aangekondigd klant te worden van Ives nieuwe bedrijf LoveFrom en "zal blijven profiteren van Jony's talenten".