Voer een wisselgesprek in WhatsApp en geef je ogen wat rust met Blink.

WhatsApp

De nieuwste versie van WhatsApp komt goed uit voor mensen die graag de telefoonfunctie van de chatapp gebruiken. Als je voortaan in gesprek bent en je wordt door iemand anders gebeld, verschijnen er twee opties op het scherm. Op die manier kun je het tweede telefoontje weigeren of het huidige gesprek ophangen en overschakelen naar de tweede beller.

Daarnaast zijn er wat kleinere subtiele verbeteringen doorgevoerd. Zo is het uiterlijk van de chats aangepast en zijn de privacyinstellingen uitgebreid. Daardoor kun je nu zelf kiezen wie jou aan een groepsgesprek kan toevoegen. Deze optie moet je wel zelf even activeren. Dat doe je via Account > Privacy > Groepen.

Download WhatsApp voor Android (gratis) en iOS (gratis).

PostNL

De PostNL-app is verbeterd wat avond- en spoedbezorgingen betreft. Vanaf nu kun je de bezorger al volgen terwijl hij nog onderweg is. Ook kun je zien hoeveel bezorgadressen de bezorger nog te gaan heeft voordat jij aan de beurt bent.

Voorlopig werkt deze nieuwe volgfunctie enkel in de avond en voor spoedbezorgingen, maar in de toekomst is het de bedoeling dat je al je pakketten op deze manier op de voet kunt gaan volgen. Vooralsnog verloopt de functie nog niet helemaal vlekkeloos. Zo fluctueert het aantal te bezorgen pakketten regelmatig en verdwijnt de locatie van de bezorger als hij besluit om van de route af te wijken.

Download Post NL voor Android (gratis) en iOS (gratis).

Blink

Het klinkt averechts om een smartphone-app te gebruiken om je vermoeide ogen rust te geven, maar Blink pakt het slim aan. Deze app gebruikt de Face ID-camera van de iPhone X en nieuwere uitvoeringen voor speciale oogoefeningen die je ogen rust geven en trainen. Dankzij de camera weet Blink precies waar je naar kijkt, zodat de app op basis hiervan oefeningen kan geven.

Sluit bijvoorbeeld zes seconden je ogen, waarbij je iPhone zachtjes trilt om aan te geven dat de tijd voorbij is, of beweeg je ogen van links naar rechts en herhaal dit vijf keer. De app geeft dagelijkse reminders en nieuwe oefeningen om je ogen fit te houden.

Download Blink voor iOS (gratis).

Steven Universe: Unleash the Light

Apples gamingdienst Apple Arcade blijft regelmatig nieuwe spellen toevoegen. Dit keer introduceert Arcade een rollenspel in het universum van de populaire Cartoon Network-serie Steven Universe. In Unleash the Light kruip je in de huid van zes speelbare personages en voer je tactische gevechten tegen kleurrijke monsters.

Terwijl je het ene na het andere gevecht als winnaar verlaat, volg je een verhaal waarin de originele stemacteurs hun rollen uit de serie vertolken. Dat maakt Unleash the Light vooral de moeite waard voor mensen die de serie al kennen, maar ook voor Apple Arcade-leden die op zoek zijn naar een toegankelijke RPG. Om deze game te spelen is een abonnement op Apple Arcade verplicht.

Download Steevn Universe: Unleash the Light voor iOS (Apple Arcade).