De politie heeft dinsdag en woensdag opnieuw zeven verdachten aangehouden in een onderzoek rond chantage door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto's. De negentienjarige man en zes minderjarige jongens werden opgepakt in de regio Leiden, maakt de politie donderdag bekend.

De verdachten zouden via sociale media potentiële slachtoffers benaderen. Het gesprek wordt seksueel getint, waarna het doelwit wordt gevraagd een naaktfoto van zichzelf te sturen. Vervolgens wordt het slachtoffer gechanteerd om geld over te maken om te voorkomen dat de foto verspreid wordt.

In het onderzoek, dat sinds augustus loopt, zijn nu in totaal veertien mensen aangehouden. Eén minderjarige is woensdag voor de tweede keer gearresteerd op verdenking van het plegen van nieuwe strafbare feiten.

In totaal hebben 28 slachtoffers van de chantage aangifte gedaan, maar dit aantal kan oplopen als meer slachtoffers die stap willen nemen. De politie zegt nog in gesprek te zijn met meerdere slachtoffers tussen de 14 en 48 jaar.

Volgens de politie hebben de daders met hun praktijken 100.000 euro buit weten te maken. De politie vermoedt dat honderd mensen slachtoffer zijn geworden van de chantage.