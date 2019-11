Facebook en Instagram hebben wereldwijd te maken met een storing. Mogelijk hebben ook mensen in Nederland last van de problemen, maar een Facebook-woordvoerder kon donderdagmiddag nog geen details daarover geven.

"Gebruikers kunnen mogelijk problemen ervaren", zegt de woordvoerder van beide sociale media tegen NU.nl.

Met name over Instagram komen op de signaleringsdienst Allestoringen.nl meldingen binnen. Gebruikers klagen dat zij niet kunnen inloggen of dat hun overzicht niet ververst.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend wordt.