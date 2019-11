De wereldwijde storing bij Facebook en Instagram is opgelost, laat een woordvoerder van Facebook donderdag om 21.00 uur weten aan NU.nl. Beide sociale media kampten in de uren daarvoor met problemen.

Met name over Instagram kwamen donderdagmiddag op de signaleringsdienst Allestoringen.nl veel meldingen binnen. Gebruikers klaagden dat zij niet konden inloggen of dat hun overzicht niet ververste.

"Eerder vandaag heeft een probleem in een van onze softwaresystemen ervoor gezorgd dat mensen Facebooks apps lastig kunnen bereiken", aldus de Facebook-woordvoerder over de oorzaak van de problemen. "Dit probleem is inmiddels opgelost, het spijt ons voor het tijdelijke ongemak."