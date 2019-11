De ondernemingsraad van XS4ALL ziet de verkoop van het bedrijf als een reële optie, laten zij weten aan NU.nl. Tijdens een zitting in de Ondernemerskamer werd donderdag duidelijk dat er nog steeds een bod staat op de internetprovider.

"Dit bod is al door KPN afgekapt", vertelt Daan Willems, voorzitter van de Ondernemingsraad (OR) van XS4ALL. "Maar de geïnteresseerde partij heeft het bod nog steeds staan en wij vinden dat een reële optie". Welke partij het bod heeft uitgebracht is niet bekend.

De OR stapte naar de rechter over het besluit van KPN en het management van XS4ALL om het telecommerk op te doeken. Daarnaast deden ze donderdag ook een beroep op hun enquêterecht waarmee ze een onderzoek naar de besluitvorming van KPN af willen dwingen. KPN zou zich volgens de OR schuldig maken aan "wanbeleid en waardevernietiging".

De OR wil meer focus op de kernwaarden van XS4ALL: "Wij hopen op een zelfstandig XS4ALL dat zich kan focussen op de kernwaarden die klanten van ons verwachten, zoals privacy." Willems denkt binnen drie weken uitspraak te krijgen en hoopt op positief bericht.

Tegengeluid van Freedom Internet

KPN maakte in januari van dit jaar bekend "in de loop van 2019 en 2020" geen abonnementen meer aan te bieden onder de merknamen van dochterondernemingen Telfort, Yes Telecom en XS4ALL. Eind 2020 zal XS4ALL verdwijnen. Het nieuws zorgde voor veel onrust onder gebruikers en medewerkers.

Begin deze maand startte actiegroep XS4ALL Moet Blijven een crowdfundingactie voor een nieuwe internetprovider: Freedom Internet. Binnen een dag haalden ze het streefbedrag van 1,25 miljoen euro binnen en op de tweede dag tikten ze het maximumbedrag van 2,5 miljoen euro aan.

Volgens de actiegroep heeft XS4ALL onder meer een geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid die meerwaarde biedt boven wat KPN en andere providers doen. Freedom Internet gaat werken met dezelfde waarden als XS4ALL deed: "Vrijheid, privacy, innovatie en veiligheid staan centraal", staat op de crowdfundingsite.