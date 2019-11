HEMA stopt in heel Nederland met het gebruik van een vingerscansysteem voor kassa's en prikklokken. Het warenhuis heeft besloten dat het huidige vingerscansysteem voor werknemers niet voldoet aan de privacywet AVG, laat een woordvoerder donderdag na vragen van NU.nl weten.

HEMA maakt gebruik van het systeem om zijn personeel in en uit te laten klokken en zich aan te melden bij de kassa's. Het bedrijf wilde de technologie in eerste instantie in gebruik gaan nemen in alle filialen, maar ziet daar nu van af.

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nu gebruikte vingerscans volledig uit de winkels verdwenen zijn. Tot die tijd kunnen werknemers die geen vingerafdruk willen gebruiken inloggen met een pincode.

Toestemming vragen zou voor 'veel onrust' zorgen

De HEMA-woordvoerder zegt tegen NU.nl dat een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam een "bevestiging" was dat het gebruikte systeem niet aan de AVG voldeed.

De rechtbank oordeelde in augustus dat een werkgever zijn personeel niet zomaar mag vragen een vingerafdruk af te staan. De beslissing werd uitgesproken nadat schoenenzaak Manfield de rechter samen met een van zijn medewerkers om duidelijkheid vroeg.

Volgens HEMA zou het nodig zijn geweest werknemers via een formulier om toestemming te vragen. Maar dat zou voor "te veel onrust" onder het personeel zorgen, aldus de woordvoerder. Het warenhuis heeft er daarom voor gekozen om "het heel helder te houden en het helemaal af te schaffen".

Volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet zou om toestemming vragen ook geen geldige oplossing zijn geweest. "Willen werkgevers daarmee ophouden?", verzucht hij. "In theorie kan een werkgever zeggen dat het vrijwillig is, maar in de praktijk voelen medewerkers vaak de druk om niet lastig gevonden te worden."