De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept glasvezelaanbieders op om consumenten beter te informeren. Volgens de autoriteit is het te vaak te onduidelijk op welke termijn glasvezel wordt aangelegd.

De ACM ontving de afgelopen periode veel klachten van consumenten die slecht of niet geïnformeerd werden over wanneer glasvezel in hun omgeving werd uitgerold. Ook was voor consumenten niet duidelijk of zij van een contract af konden komen.

Volgens een woordvoerder van de ACM zijn de glasvezelaanbieders er vooral op gericht om zoveel mogelijk klanten te werven voordat ze beginnen met het uitrollen van glasvezel in een gebied. Het is klanten vaak niet duidelijk hoelang dit gaat duren en welke voorwaarden aan het contract hangen.

Vanwege deze signalen roep de ACM glasvezelaanbieders op om hun informatievoorziening te verbeteren en gaat de autoriteit monitoren of de klachten van consumenten afnemen. Als de toezichthouder constateert dat de informatievoorziening niet verbeterd wordt, dan kan de autoriteit vervolgstappen nemen en bijvoorbeeld boetes opleggen.

Dat is nu nog niet aan de orde zegt de woordvoerder tegen NU.nl. "We hebben het probleem nu op de kaart gezet en vertrouwen erop dat de glasvezelaanbieders hun informatievoorziening verbeteren."