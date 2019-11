Het bedrijf ByteDance heeft zijn excuses aangeboden voor het verwijderen van een video van een Amerikaanse tiener die kritiek had op de slechte behandeling van moslims door de Chinese overheid. Het Chinese bedrijf geeft toe dat er een fout gemaakt is en meldt dat het account hersteld is, aldus Reuters.

In de TikTok-video vraagt de zeventienjarige Ferora Aziz aandacht voor de slechte behandeling van moslims in China. De video werd door TikTok offline gehaald en Aziz berichtte vervolgens op Twitter dat ByteDance haar account geblokkeerd had en dat ze de komende maand geen nieuwe video's meer mocht posten.

Volgens TikTok is de video inderdaad offline geweest, maar inmiddels weer hersteld. Het blokkeren van het account van Aziz was volgens het platform een fout: de video overtreedt geen regels van TikTok en had niet verwijderd mogen worden. "We bieden de gebruiker onze excuses aan voor deze fout" zegt Eric Han, hoofd beveiliging van TikTok in de Verenigde Staten.

In de Verenigde Staten loopt momenteel een onderzoek naar ByteDance vanwege de overname van TikTok. Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken wil weten hoe wordt omgegaan met de data van gebruikers en of er geen censuur is bij politieke berichten op het platform.

Aziz had kritiek op de Chinese overheid omdat die mensen die tot de Oeigoerse etnische minderheid behoren gevangenzet in kampen.