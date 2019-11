Twitter gaat voorlopig nog geen inactieve accounts verwijderen, dat meldt het platform woensdag. Zolang er geen manier is om accounts van overleden gebruikers te bewaren stelt Twitter de opruimactie uit.

Eerder deze week maakte Twitter bekend dat er in december een grote schoonmaak gehouden zou worden op het platform. Gebruikers met inactieve accounts zouden de komende tijd een e-mail ontvangen met het verzoek om in te loggen. Wanneer ze dit niet zouden doen voor 12 december, zou het account worden verwijderd.

Hierop kreeg Twitter veel kritiek, omdat er op dit moment nog geen goede manier is om het account van een overleden gebruiker te bewaren. Deze accounts zouden met deze actie ook worden verwijderd. Daarop heeft Twitter besloten de actie uit te stellen.

Pas op het moment dat er een manier is om een account van een overleden gebruiker bewaard kan worden, wordt de actie hervat. Twitter heeft niet gezegd op welk termijn we een dergelijke functie kunnen verwachten.

Ook benadrukt Twitter dat de actie in eerste instantie alleen bedoeld was voor accounts in de Europese Unie, omdat het bedrijf wil voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).