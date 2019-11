De hoogste Duitse rechter oordeelde woensdag dat ook een moordenaar recht heeft om vergeten te worden, zo meldt Der Spiegel. Op grond hiervan kan iemands naam uit online zoekresultaten worden verwijderd. De zaak werd aanvankelijk aangespannen door een man die in 1982 twee mensen heeft doodgeschoten op een jacht in het Caribisch gebied.

De man is in 2002 vrijgelaten en wil niet dat zijn naam nog langer in verband wordt gebracht met de moorden. Zijn volledige naam wordt genoemd in oude artikelen van de Duitse krant Der Spiegel die online beschikbaar zijn. Deze zijn nog steeds vindbaar in het online archief op de website en via zoekmachines.

Daarom stapte de man in 2009 al naar de rechter met het verzoek om de artikelen te laten verwijderen op basis van het recht om vergeten te worden. Dit recht bestaat sinds 2014 in de Europese Unie en geeft burgers de mogelijkheid om bij organisaties af te dwingen dat hun persoonlijke informatie van het internet verwijderd wordt.

Destijds oordeelde de rechter dat de persvrijheid en het algemeen belang zwaarder wogen dan zijn wens om zich "vrij te kunnen ontwikkelen". Toch stelde het Duitse constitutioneel gerechtshof in Karlsruhe hem woensdag in het gelijk en oordeelde dat het algemeen belang na verloop van tijd minder zwaar weegt.

In de toekomst mogen nieuwsmedia dit soort artikelen nog steeds opnemen in hun online archieven. Wel kunnen zij verzocht worden deze te verwijderen.