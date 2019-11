Oproep

Moet jij op werk je vingerafdruk gebruiken om in te klokken of de kassa te openen? Maakt jouw sportschool, zwembad, sauna, kinderopvang of bibliotheek gebruik van een vingerscan zonder een alternatief te bieden of je er actief op te wijzen? Stuur deze en andere tips over vingerscans naar stan@nu.nl of deel je bijdrage met NUjij.