In de apps Weer en Kaarten van Apple is de Krim nu te zien als onderdeel van Rusland in plaats van Oekraïne, dat meldt de BBC na berichtgeving van het Russische Lagerhuis. Dit is alleen het geval als de apps gebruikt worden in Rusland. Buiten Rusland is De Krim aan geen van de twee landen toegewezen.

Apple was al een tijd met Rusland in gesprek over de weergave van de Krim. In eerste instantie wilde Apple Rusland tegemoetkomen door de Krim niet meer aan Oekraïne toe te schrijven, maar weer te geven als onderdeel van geen enkel land. Rusland vond dat niet voldoende.

Nu lijkt Rusland zijn zin te hebben. Het Russische Lagerhuis meldt woensdag dat een vertegenwoordiger van Apple aan Rusland heeft meegedeeld dat "eindelijk de onnauwkeurige weergave van de Krim is verwijderd" en dat "de Krim en Sevastopol nu worden weergegeven als territorium van Rusland".

De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. De annexatie werd door veel westerse landen bekritiseerd en nog altijd erkennen de meeste landen de Krim niet als Russisch grondgebied. Apple heeft nog geen reactie gegeven over de beslissing.