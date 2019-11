De Zuid-Koreaanse gospeler Lee Se-dol stopt met zijn professionele carrière in het Chinese bordspel. De topsporter zegt tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat zijn keuze vooral gemotiveerd is door zijn nederlaag tegen software van het Google-zusterbedrijf DeepMind in 2016.

Go is een bordspel waarbij spelers om de beurt een steen leggen op een vierkant speelveld. Dit veld bestaat uit een raster van negentien bij negentien lijnen, waar op de kruisingen een witte of zwarte steen gelegd mag worden. Spelers kunnen punten verdienen door gebieden af te bakenen en stenen van de andere kleur te veroveren.

Het spel werd lange tijd gezien als een heilige graal op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het spel kan namelijk op ongelofelijk verschillende manieren uitpakken: er zijn meer combinaties van witte en zwarte stenen mogelijk (een 10 met 170 nullen) dan het aantal atomen in het universum (naar schatting een 10 met 80 nullen).

Lee nam het in maart 2016 op tegen AlphaGo, een computer van DeepMind die go moest weten te beheersen. De computer wist met 4-1 van hem te winnen. De wedstrijd die Lee wel won, is de enige keer dat AlphaGo door een mens is verslagen.

'AlphaGo kan niet worden verslagen'

"Met de komst van AI in go besef ik dat ik niet aan de top sta, zelfs als ik door krankzinnige inspanningen de nummer één zou worden", zegt Lee tegen Yonhap. "Zelfs dan is er een entiteit die niet kan worden verslagen", zegt hij verwijzend naar AlphaGo.

De speler neemt het in december op tegen andere kunstmatige intelligentie, de computer HanDol van het Zuid-Koreaanse bedrijf NHN. Hoewel hij als topsporter met pensioen is, zegt hij zijn best te gaan doen om de computer te verslaan.