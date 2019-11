Muziekappmaker TikTok is momenteel bezig met het opzetten van een speciaal datamanagementsteam in de Verenigde Staten dat de deur tussen de Amerikaanse tak en medewerkers van het Chinese moederbedrijf ByteDance moet gaan bewaken, meldt persbureau Reuters woensdag op basis van bronnen.

Als Chinese technici toegang tot de database van TikTok willen krijgen, zouden ze daar in de toekomst eerst toestemming voor moeten vragen in Californië. TikTok zou ook bezig zijn met het werven van Amerikaanse technici.

De plannen vormen een volgende stap in het proces waarbij ByteDance de Amerikaanse toezichthouder CFIUS hoopt te kalmeren. CFIUS doet al enige tijd onderzoek naar de overname van de Amerikaanse app Musica.ly door TikTok.

De toezichthouder vreest dat ByteDance via TikTok gevoelige informatie van Amerikaanse gebruikers kan doorsluizen naar China. Om deze zorgen het hoofd te bieden, heeft TikTok inmiddels zijn marketing-, productontwikkelings- en juridische teams gescheiden van die van het moederbedrijf. Data van Amerikaanse gebruikers worden volgens TikTok alleen in de VS opgeslagen.

Het Amerikaanse team van TikTok zou in het afgelopen jaar zijn gegroeid van twintig naar ruim vierhonderd werknemers.

TikTok is een bijzonder populaire muziek- en videoapp. De app werd tot nu toe 1,5 miljard keer gedownload, vooral in India en onder de naam Douyin in China.