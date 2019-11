Het Canadese bedrijf Aggregate IQ (AIQ) overtrad privacywetten toen het in 2016 advertenties op Facebook plaatste voor de pro-Brexit-campagne Vote Leave, meldt persbureau Reuters. De Canadese privacywaakhond publiceerde woensdag een rapport.

In de aanloop naar het Brexit-referendum werden Britten op Facebook overspoeld door gerichte advertenties ten gunste van de pro-Brexit-campagne; in totaal zo'n 1,5 miljard. Daarvoor gebruikte AIQ informatie die het van Vote Leave had ontvangen.

Volgens een Canadese privacywaakhond had noch AIQ, noch Vote Leave toestemming van Britse burgers om hun data met Facebook te delen. Dat is in strijd met Canadese privacywetten.

De Britse verkiezingscommissie besloot vorig jaar dat Vote Leave verkiezingswetten had overtreden door geld via een andere Brexit-campagneorganisatie naar AIQ door te sluizen. Op die manier omzeilde Vote Leave zijn budgetlimiet van 7 miljoen pond (bijna 8,2 miljoen euro).

AIQ werkte in de Verenigde Staten voor onder andere het moederbedrijf van Cambridge Analytica, het bedrijf dat centraal stond in het omvangrijke Facebook-privacyschandaal uit 2018. Cambridge Analytica misbruikte data die het via een malafide quizapp verzamelde.