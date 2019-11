Hackers hebben zo'n 44 miljoen euro aan cryptomunten gestolen van het Zuid-Koreaanse handelsplatform UPbit. In totaal zijn er 342.000 ethereum-munten uit de softwareportemonnee gestolen, schrijft topman Lee Seok-woo.

Een onbekende persoon brak woensdagochtend in op de zogenoemde hot wallet van UPbit, een soort softwareopslag voor cryptovaluta's. Vervolgens werden de ethereum-munten overgemaakt naar een adres waarvan de eigenaar onbekend is.

UPbit heeft al zijn cryptovaluta's inmiddels overgezet naar hardwareopslag. Het bedrijf belooft zelf de verloren ethereum-munten te dekken, zodat klanten niet geschaad worden door de diefstal.

De handel via UPbit is opgeschort en komt op zijn vroegst over twee weken weer op gang.