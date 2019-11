Twitter gaat vanaf 12 december oude accounts verwijderen die al zes maanden of langer niet meer gebruikt zijn. Dat gebeurt niet in één keer, maar over langere tijd, zegt Twitter tegen The Verge.

Gebruikers met oude accounts zullen de komende tijd e-mails ontvangen, waarin hun wordt gevraagd om in te loggen. Doen ze dat niet voor 12 december, dan worden de accounts op termijn verwijderd.

Twitter zou op het moment nadenken over een manier om accounts van overledenen te behouden, maar die bestaat nog niet.

Volgens Twitter is de beslissing nodig om "de publieke dialoog" te dienen en er voor te zorgen dat informatie op het platform betrouwbaarder wordt. De gebruikersnamen van de verwijderde accounts zullen op termijn beschikbaar zijn voor nieuwe gebruikers, maar wanneer is nog niet duidelijk.