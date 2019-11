Mensen die in de avond een pakketje laten bezorgen via PostNL, kunnen hun bestelling voortaan volgen via de PostNL-app. Boodschappen en maaltijdpakketten die door PostNL worden bezorgd, zijn zelfs de hele dag te volgen.

Tot voor kort werd er bij een bezorging van PostNL alleen een tijdvak van één uur gegeven wanneer een bezorger langskwam. Nu is het via de app ook mogelijk om een iets gerichtere indicatie te krijgen van het bezorgmoment van bestellingen die tussen 18.00 en 22.00 uur worden bezorgd.

Op een kaart in de app is te zien waar de bezorger ongeveer rijdt en hoeveel bestellingen hij nog moet afleveren voordat jouw pakket aan de beurt is.

De inschatting is gebaseerd op een voorgestelde route die PostNL voor de bezorger uitstippelt. De kaart wordt bij elk afgeleverde en gescande pakket geüpdatet, maar als de bezorger van de voorgestelde route afwijkt, verdwijnt de kaart ook uit de app.

PostNL wil kaart doorontwikkelen

Volgens een woordvoerder van PostNL wordt de functie nog doorontwikkeld. Op een later moment moet het bijvoorbeeld mogelijk worden dat de kaart ook actief blijft als de bezorger van de voorgestelde route afwijkt. Bij de bezorging van maaltijdboxen is dat al het geval.

Het is nog niet bekend wanneer de functionaliteit ook beschikbaar wordt voor bezorgingen overdag. In november en december bezorgt PostNL vanwege de feestdagen overigens tot 22.30 uur. De informatie op de bezorgkaart wordt daarop aangepast.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat PostNL-bezorgers via gps te volgen waren. Dat is onjuist: het gaat om een route die de bezorger rijdt en de momenten waarop die afgeleverde pakketten scant. Ook zijn bezorgers niet live te volgen, maar geeft PostNL een indicatie. Daarnaast gaat de bezorging van voedsel niet over maaltijden die direct geconsumeerd kunnen worden, maar om boodschappen en maaltijdpakketten om zelf te koken.