Eurocommissaris Margrethe Vestager is niet tevreden over het effect van de boetes die Europa heeft uitgedeeld aan techgiganten Apple en Google. Vestager zei dit in een interview met RTLZ.

Sinds Vestager in 2014 Eurocommissaris is van Mededinging deelde ze meerdere miljardenboetes uit aan onder meer Apple en Google vanwege het misbruiken van hun dominante positie op de markt. Zo kreeg Google eerder dit jaar nog een boete van 1,49 miljard euro voor het misbruiken van zijn machtspositie bij het aanbieden van advertenties.

De Eurocommissaris stelt dat deze boetes nog niet het juiste effect hebben, omdat het uiteindelijk het belangrijkste is dat de concurrentie binnen een markt herstelt wordt. "Consumenten moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen tussen verschillende producten", aldus Vestager.

Ze haalt daarbij als voorbeeld het besturingssysteem Android aan, dat door druk van de Europese Commissie is gaan wijzen op alternatieven voor zijn internetbrowser Chrome en zijn eigen zoekmachine. Gebruikers van het Android-besturingssysteem moeten namelijk de keuze hebben tussen verschillende zoekmachines. Google kreeg voor dit machtsmisbruik ook een recordboete van 4,34 miljard euro in 2018.

Vestager wil in haar komende termijn als Eurocommissaris inzetten op het herstellen van de concurrentie door dominante bedrijven te dwingen om hun concurrentie de ruimte te geven.