Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is samen met Google en Coosto genomineerd voor de publieksprijs bij de Big Brother Awards. De privacyorganisatie Bits of Freedom reikt jaarlijks een prijs uit aan personen of instanties die betrokken zijn bij schendingen van privacy van burgers.

Minister Dekker is door het publiek genomineerd omdat hij betaalprofielen van het Centraal Justitieel Incassobureau breder wil toepassen. Volgens het publiek van Bits of Freedom is dat slecht voor de privacy van burgers.

Ook Google kreeg een nominatie. De techgigant raakte afgelopen jaar in opspraak omdat bleek dat medewerkers onaangekondigd konden meeluisteren met Google Home-apparaten. Door medewerkers mee te laten luisteren, wil Google de spraakassistent verbeteren. Na de ontdekking is het meeluisterprogramma tijdelijk stilgelegd.

De derde genomineerde voor de publieksprijs is de socialemediatool Coosto. Het bedrijf achter het analyseprogramma slaat veel uitingen op sociale media op en bewaart deze volgens Bits of Freedom te lang.

DUO ook genomineerd voor Big Brother Award

Naast de publieksprijs is er ook een Big Brother Award die wordt uitgereikt door experts. Zij nomineerden de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het plaatsen van volgsoftware in e-mails.

Ook het Systeem Risico Indicatie (SyRI) is genomineerd. Dit systeem koppelt verschillende soorten gegevens van burgers aan elkaar, waardoor iedereen een potentiële verdachte is volgens de privacyorganisatie. De derde genomineerde is ZonMW vanwege het gebruik van big data om de gezondheid van kinderen in kaart te brengen.

De prijzen worden vrijdag 29 november uitgereikt. De Big Brother Award 2018 werd begin dit jaar uitgereikt aan de Kamer van Koophandel, voor het verkopen van gegevens van ondernemers.