Verschillende oud-medewerkers van Facebook zijn een eigen gesloten sociaal netwerk met de focus op families begonnen. De app Cocoon is sinds eind november beschikbaar, maar alleen nog te downloaden voor iPhone-gebruikers.

De app is een klein sociaal netwerk met een chatfunctie, vergelijkbaar met een groepschat op WhatsApp. Elke gebruiker kan tot twaalf personen toevoegen aan een 'cocon'. Die verzameling kan dus ook uit klasgenoten of vrienden bestaan.

Het is ook mogelijk om met de app de locaties van andere leden in de gaten houden en hen te laten weten wanneer je thuis of op je werk bent aangekomen. Ook kun je de app automatisch laten delen wanneer iemand gesport heeft.

Oorspronkelijk waren sociale media bedoeld om onze offline sociale netwerken dichter bij elkaar te brengen. De laatste jaren worden deze netwerken door bedrijven en merken steeds meer ingezet voor marketingdoeleinden. Daarom liet Facebook eerder al weten meer nadruk te willen leggen op "waardevolle sociale interacties", zodat mensen niet slechts door het nieuwsoverzicht scrollen. Desalniettemin loopt het gebruik van Facebook in onder meer Nederland terug.

Cocoon is een reactie op deze ontwikkeling en moet "je huis op je telefoon" worden, zegt oprichter Sachin Monga, een voormalige productmanager van Facebook, tegen Quartz. "We delen al zeventien jaar geen fysiek huis meer, maar nog steeds zijn we familie. Daarvoor moest geavanceerde software gemaakt worden", vertelt Monga.

Op dit moment zijn er nog geen plannen om de app beschikbaar te maken voor Android-gebruikers.