Fraudeurs proberen steeds vaker via sms en WhatsApp bankgegevens te stelen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland. De schade als gevolg van phishing en bankpasfraude is daardoor met bijna een derde toegenomen in de eerste helft van 2019.

Banken kregen in de afgelopen maanden bijna twee keer zo veel meldingen over phishing via sms en WhatsApp als over phishing via e-mail. Het gaat om tienduizenden meldingen per maand. Vaak begint dit soort phishing op Marktplaats of Speurders.

Via berichten op de mobiele telefoon worden slachtoffers naar een valse website geleid, waar ze de inlogcodes van hun bankrekening moeten invoeren. Deze website is moeilijk te onderscheiden van die van de bank."Meestal hebben de mensen die melding maken van fraude het wel door" zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland in gesprek met NU.nl.

Wanneer mensen wel slachtoffer worden van fraude via phishing, wordt de schade in 95 procent van de gevallen vergoed door de banken. "Alleen als er sprake is van ernstige nalatigheid bij de klant, wordt de schade soms niet vergoed" zegt Beugel.

Uit de cijfers blijft dat de schade als gevolg van dit soort fraude via sms en WhatsApp in de eerste helft van dit jaar 3,08 miljoen euro bedroeg. In de tweede helft van 2018 was dit nog 2,36 miljoen euro.

Bankpasfraude ook toegenomen

Een andere veelgebruikte methode is bankpasfraude. Daarbij wordt slachtoffers via een sms-bericht verteld dat zij hun bankpas op moeten sturen naar een recyclebedrijf. De pincode moet vervolgens ingetoetst worden op een valse website, die sterk op die van de bank lijkt. Zodra de oplichters de bankpas hebben ontvangen, kunnen ze bij de bankrekening en geld afschrijven.

Volgens het onderzoek van de NVB en Betaalvereniging Nederland bedroeg de schade als gevolg van bankpasfraude in de eerste helft van dit jaar 2,59 miljoen euro. Dat is meer dan een half miljoen euro meer dan in de tweede helft van 2018: toen was de schade 2 miljoen euro.