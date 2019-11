Google heeft maandag vier medewerkers ontslagen die deel uitmaakten van een recent protest tegen het beleid, zo bevestigt de techgigant in gesprek met persbureau Bloomberg. Volgens Google hebben de medewerkers data van collega's gelekt.

De medewerkers in kwestie zouden persoonsgegevens van collega's hebben opgezocht en buiten het bedrijf hebben gedeeld, wat tegen de regels is. Google zou ze hebben ontslagen na enkele waarschuwingen.

Andere medewerkers die bij het protest betrokken waren, claimen in een interview met Medium dat het bedrijf ze de mond probeert te snoeren. De vier verzetten zich namelijk onder meer tegen een Google Cloud-proef bij grensbewaking, een gecensureerde zoekmachine in China en het YouTube-beleid rond haatzaaien. Bovendien zou een ontslagen medewerker vrijdag te horen hebben gekregen dat het lekken van gegevens niet de echte reden voor het ontslag is.

De Tech Workers Coalition, een werknemersbond binnen de techindustrie, noemt het ontslag op Twitter "een draconische daad". Google zou hiermee andere medewerkers bang willen maken.

Meerdere incidenten bij Google

In de afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten tussen werknemers en het management van Google geweest. Werknemers zeggen dat ze belemmerd zijn in hun carrière binnen het bedrijf nadat ze hadden geprotesteerd tegen tegen de wijze waarop Google met beschuldigingen van seksuele intimidatie omgaat.

Ook mogen medewerkers onder werktijd niet langer over politiek praten. Dit zou volgens het bedrijf discussies en verdeeldheid op de werkvloer tegengaan.