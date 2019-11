Een filiaal van Albert Heijn in Nijmegen heeft werknemers gevraagd om foto's van zichzelf in "ondergoed of nauwsluitende sportkleding" te maken in een app. Dat zou nodig zijn om maten op te nemen voor nieuwe bedrijfskleding, bevestigt een woordvoerder van Albert Heijn aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

Met de app kon een werknemer een foto maken. De app vroeg vervolgens of de foto mocht worden opgeslagen, maar dat was niet verplicht. Op basis van de foto rekende de app de maat van de werknemer uit, wat volgens de woordvoerder de enige informatie was die uiteindelijk naar Albert Heijn zou worden gestuurd.

Het filiaal stuurde een e-mail rond naar werknemers en hing posters op over de app. Gebruik van de app zou "essentieel en verplicht" zijn, schrijft NRC, omdat werknemers anders geen nieuwe bedrijfskleding konden krijgen.

Een woordvoerder van Albert Heijn spreekt van een "misverstand". "Er is te stellig gecommuniceerd door het filiaal, waardoor een verkeerde indruk ontstond", aldus de woordvoerder.

Het was de bedoeling dat de app vrijwillig gebruikt zou worden, en dat werknemers bezwaar konden maken tegen het gebruik van de app bij hun manager. "Ze zouden daarvoor niet ontslagen worden of iets dergelijks."

Albert Heijn stopt met de proef

Albert Heijn stopt per direct met de proef, zegt de woordvoerder. "Er is te veel verwarring en ophef ontstaan bij werknemers." Er was sprake van een pilot, die bedoeld was als één mogelijke manier om de juiste maten te verzamelen voor de nieuwe bedrijfskleding die in 2020 in gebruik wordt genomen. "Die pilot gaan we nu grondig evalueren. Het spijt ons."

Tussen werkgevers en werknemers bestaat een machtsrelatie, wat het doorgaans moeilijk maakt voor werknemers om vrijelijk toestemming te geven. Dat weegt bij de inzameling van dergelijke gegevens zwaar onder de bestaande privacywetgeving, ook omdat het mogelijk is om deze informatie op een minder privacygevoelige wijze te verzamelen.