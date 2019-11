Facebook gaat gebruikers weer betalen voor hun marktdata. De app Viewpoints biedt PayPal-tegoed in ruil voor het invullen van vragenlijsten en het meedoen aan onderzoek.

De onderzoeken zijn verdeeld over verschillende programma's, schrijft Facebook. Verdient een gebruiker een bepaald aantal 'punten' in een programma, dan wordt dat vertaald in geld dat in een PayPal-account wordt gestort.

Het bedrijf belooft om deelnemers vooraf uitgebreid in te lichten over welke informatie in elk programma wordt verzameld. Facebook benadrukt verder dat het de informatie niet naar derde partijen doorspeelt, en dat de app alleen door deelnemers boven de 18 gebruikt kan worden.

Het sociale mediaplatform kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak omdat derden via malafide apps en lekken op de site informatie wisten te verzamelen van gebruikers. Ook de onduidelijkheid over de ingezamelde data wordt Facebook aangerekend.

Dergelijke marktonderzoeksapps zijn niet ongewoon. Onder andere Google verzamelt op deze manier informatie om zijn diensten te verbeteren onder de naam Surveys.